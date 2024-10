Torna la ‘Notte bianca’ a Reggio Calabria

Grandi novità all’orizzonte del Natale 2019 nella città di Reggio Calabria.

Il fine settimana che sta per affacciarsi vedrà già tre appuntamenti che segneranno l’avvio del cartellone del Natale reggino. Si partirà domani alle ore 19 con l’accensione dell’albero solidale realizzato dai volontari dell’Ail, Associazione Italiana Leucemie, presso la scalinata del Teatro Francesco Cilea; si proseguirà sabato, alle 9:30, nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative ed eventi inseriti nel programma del Natale reggino, e si concluderà domenica pomeriggio, alle 18, a Piazza Duomo, dove una festa di luci e suoni culminerà con l’accensione del grande albero sulla piazza, dando il via ufficiale alle attività previste per le festività natalizie di quest’anno.

Ma al di là dei sempre chiacchierati mercatini di Natale, sparsi in vari angoli della città, il Comune sta tenendo sottotraccia il vero evento delle festività natalizie, la “Notte bianca” che è prevista per il 21 dicembre prossimo. Il Settore Cultura e turismo, ha infatti avviato una indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite la piattaforma Me.Pa. per l’affidamento dell’organizzazione e gestione della manifestazione.

“L’evento – si legge nell’avviso – sarà realizzato attraverso l’organizzazione di attività di animazione quali, a titolo esemplificativo, musica dal vivo, esibizioni artistiche e di intrattenimento per bambini ed adulti, espressioni artistiche di strada e mestieri artistici, attività ludiche per bambini, video-installazioni, prevedendo anche il coinvolgimento di artisti locali”.

L’idea è quella di coinvolgere il tessuto commerciale e associativo cittadino. Ma la proposta progettuale potrà essere arricchita secondo le capacità organizzative del soggetto candidato. La “proposta” sarà valutata da un’apposita commissione giudicatrice multidisciplinare, nominata dal dirigente del Settore.

L’importo complessivo dell’appalto al momento viene stimato fino alla concorrenza massima di 20 mila euro, con il Comune che metterà a disposizione l’utilizzo gratuito del suolo pubblico nelle aree del centro cittadino; il servizio ambulanza e primo soccorso; il pagamento degli oneri Siae per un importo massimo di 2 mila euro; il trasporto e il montaggio/smontaggio del palco comunale (10×12 mt); nonché il personale della polizia municipale che effettuerà il servizio relativo alla viabilità e al rispetto delle prescrizioni in ordine alla sicurezza.

L’organizzatore sarà inoltre autorizzato a reperire ulteriori fonti di finanziamento per l’organizzazione dell’evento che andranno ad aggiungersi all’importo dell’appalto: nello specifico, potrà intraprendere accordi di sponsorizzazione con soggetti terzi, disporre di spazi pubblicitari sui palchi o in prossimità degli stessi, effettuare somministrazione di alimenti e bevande tramite operatori abilitati e previa trasmissione delle necessarie pratiche al SUAP, nonché effettuare commercializzazione di gadget legati alla manifestazione.

Le domande di partecipazione dovranno giungere al Comune entro e non oltre il prossimo 11 dicembre. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente ad interim della Macroarea Cultura e turismo, Giuseppe Putortì.