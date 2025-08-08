City Now

E’ la notte più attesa dell’estate reggina: il 10 agosto tutti al Cala Azul

La notte di San Lorenzo si accende al Cala Azul: il 10 agosto torna la 17ª edizione della Notte delle Stelle con artisti internazionali e spettacoli fino all’alba

08 Agosto 2025 - 18:05 | di Redazione

Cala Azul 10 Agosto Prezioso 208

Il 10 agosto, a Reggio Calabria, tutti al Cala Azul. Come sempre.

Da diciassette anni, la “Notte delle Stelle” è l’appuntamento che illumina l’estate e richiama sulla spiaggia di Marina di San Lorenzo migliaia di persone pronte a vivere un’esperienza fuori dall’ordinario.

Non è solo una festa, ma una tradizione capace di intrecciare musica, spettacolo e divertimento in una cornice unica. E per questa edizione, gli organizzatori promettono un evento ancora più coinvolgente, con una line-up studiata per lasciare il segno e trasformare la notte di San Lorenzo in un vero show sotto le stelle.

Sarica: “Ogni anno un’emozione nuova”

Dietro il successo dell’evento ci sono i fratelli Nino e Salvatore Sarica, direttori artistici che hanno fatto della passione il motore di ogni edizione.

“Ogni anno è come se fosse il primo per noi. L’emozione non cambia, anzi cresce. La voglia di superarsi e sorprendere il pubblico è sempre più forte”, raccontano ai microfoni di CityNow.

Con il loro lavoro, la Notte delle Stelle è diventata un punto fermo dell’estate reggina, capace di rinnovarsi e sorprendere, senza perdere la propria identità.

Da Brozz e Circo Nero Italia: energia fino all’alba

A infiammare il palco del Cala Azul saranno i Da Brozz, duo tra i più influenti della scena musicale internazionale, e i performer di Circo Nero Italia, noti per i loro spettacoli che fondono musica, acrobazie e suggestioni visive.

Dopo di loro, spazio ai dj resident che terranno acceso il ritmo fino alle prime luci del mattino, per una notte che non conosce pause.

locandina agosto cala azul

Informazioni e biglietti

L’evento partirà ufficialmente alle 23:30, ma il clima di festa invaderà il Cala Azul già dalle prime ore della serata. I biglietti sono disponibili su TicketSms, mentre per la prenotazione dei tavoli è possibile contattare:

  • ? 327 7159422
  • ? 347 9742592
  • ? 346 0197248

Partner e collaborazioni

La 17ª Notte delle Stelle è realizzata in collaborazione con Bulldog London Dry Gin, Utopia e Alma, con il supporto di Exclusive Cars di Nucera Leonardo e Spina Santa – Gli specialisti del Bergamotto.

Un’esperienza che va oltre la festa

Cala Azul non offre solo musica e divertimento: la Notte delle Stelle è un viaggio sensoriale che intreccia arte, ritmo e atmosfera. Il 10 agosto, Marina di San Lorenzo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Un evento da non perdere!

