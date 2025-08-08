E’ la notte più attesa dell’estate reggina: il 10 agosto tutti al Cala Azul

Il 10 agosto, a Reggio Calabria, tutti al Cala Azul. Come sempre.

Da diciassette anni, la “Notte delle Stelle” è l’appuntamento che illumina l’estate e richiama sulla spiaggia di Marina di San Lorenzo migliaia di persone pronte a vivere un’esperienza fuori dall’ordinario.

Non è solo una festa, ma una tradizione capace di intrecciare musica, spettacolo e divertimento in una cornice unica. E per questa edizione, gli organizzatori promettono un evento ancora più coinvolgente, con una line-up studiata per lasciare il segno e trasformare la notte di San Lorenzo in un vero show sotto le stelle.

Sarica: “Ogni anno un’emozione nuova”

Dietro il successo dell’evento ci sono i fratelli Nino e Salvatore Sarica, direttori artistici che hanno fatto della passione il motore di ogni edizione.

“Ogni anno è come se fosse il primo per noi. L’emozione non cambia, anzi cresce. La voglia di superarsi e sorprendere il pubblico è sempre più forte”, raccontano ai microfoni di CityNow.

Con il loro lavoro, la Notte delle Stelle è diventata un punto fermo dell’estate reggina, capace di rinnovarsi e sorprendere, senza perdere la propria identità.

Da Brozz e Circo Nero Italia: energia fino all’alba

A infiammare il palco del Cala Azul saranno i Da Brozz, duo tra i più influenti della scena musicale internazionale, e i performer di Circo Nero Italia, noti per i loro spettacoli che fondono musica, acrobazie e suggestioni visive.

Dopo di loro, spazio ai dj resident che terranno acceso il ritmo fino alle prime luci del mattino, per una notte che non conosce pause.

Informazioni e biglietti

L’evento partirà ufficialmente alle 23:30, ma il clima di festa invaderà il Cala Azul già dalle prime ore della serata. I biglietti sono disponibili su TicketSms, mentre per la prenotazione dei tavoli è possibile contattare:

? 327 7159422

? 347 9742592

? 346 0197248

Partner e collaborazioni

La 17ª Notte delle Stelle è realizzata in collaborazione con Bulldog London Dry Gin, Utopia e Alma, con il supporto di Exclusive Cars di Nucera Leonardo e Spina Santa – Gli specialisti del Bergamotto.

Un’esperienza che va oltre la festa

Cala Azul non offre solo musica e divertimento: la Notte delle Stelle è un viaggio sensoriale che intreccia arte, ritmo e atmosfera. Il 10 agosto, Marina di San Lorenzo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Un evento da non perdere!