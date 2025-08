La magia del 10 agosto al Cala Azul: tutto pronto per la 17esima edizione della notte delle stelle

Il 10 agosto a Reggio Calabria è sinonimo di Cala Azul.

Impossibile non negare la notte delle stelle allo stabilimento di Marina di San Lorenzo dove, anche questa estate, andrà in scena uno degli eventi più attesi dell’intera stagionec che quest’anno celebra la sua 17° edizione.

Da sempre punto di riferimento per chi cerca un mix perfetto di musica, spettacolo e divertimento, il 10 agosto è diventato una vera e propria tradizione, capace di coinvolgere ogni anno migliaia di persone.

Quest’anno, la magia dell’evento sarà ancora più grande, con una line-up che promette di lasciare il segno, unendo energia e performance straordinarie.

La magia della 17° edizione della Notte delle Stelle: emozioni a non finire

“Ogni anno è come se fosse il primo per noi – hanno confessato ai microfoni di CityNow i direttori artistici, i fratelli Nino e Salvatore Sarica. Siamo emozionati come sempre. La voglia di realizzare questo evento al meglio è sempre più forte, e ogni edizione rappresenta per noi un’occasione per sorprendere e far vivere a tutti una notte indimenticabile”.

Con il loro impegno e la loro passione, i fratelli Sarica hanno reso La Notte delle Stelle un evento che cresce ogni anno, con nuove sorprese e un’atmosfera che sa come conquistare.

Da Brozz e Circo Nero Italia: i top performer a Marina di San Lorenzo

Ad animare la serata ci penseranno i Da Brozz, un duo super nfluente della scena musicale internazionale, e Circo Nero Italia, i performer che stanno facendo parlare di sé in tutta Italia con grazie al loro mix di musica, acrobazie e performance spettacolari. Dopo di loro, i dj resident locali garantiranno il ritmo fino all’alba, per una notte che senza fine.

I biglietti sono già disponibili su TicketSims, quindi affrettati a prenotare il tuo posto per non perdere questa serata unica. L’evento inizierà alle 23:30, ma il Cala Azul si trasformerà in un palcoscenico di emozioni fin da subito.

Per acquistare i biglietti e prenotare i tavoli, puoi contattare i numeri:

327 7159422

347 9742592

346 0197248

I partner dell’evento: Exclusive Cars, Spina Santa e Bulldog London Dry Gin

L’intero evento è organizzato dallo staff Cala Azul, con collaborazione delle organizzazioni Utopia e Alma, e grazie ai partner Exclusive Cars di Nucera Leonardo, Spina Santa – Gli specialisti del Bergamotto e Bulldog London Dry Gin.

La Notte delle Stelle è molto più di una semplice festa: è un viaggio emozionante che unisce musica, arte e divertimento in un’atmosfera che solo il Cala Azul riesce a creare. Non perdere questa edizione storica del 10 agosto.