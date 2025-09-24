Università Mediterranea, al via la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori 2025

Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025: il programma della Mediterranea tra scienza, musica e memoria

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria anche quest’anno partecipa alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori.



Un’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, promossa dalla Commissione Europea per favorire l’incontro tra ricercatori e cittadini.

Il programma è ricco e articolato in più giornate, così da coinvolgere tutto l’Ateneo reggino e, con esso, la cittadinanza.

Venerdì 26 settembre: cerimonie, libri e laboratori

Ore 10.00 – Aula Magna Quistelli, Cittadella Universitaria

Cerimonia di consegna delle pergamene ai neo dottori di ricerca. Prevista la partecipazione dell’ Orchestra del Liceo Musicale T. Gulli e la lectio di Dario Lo Bosco , docente della Mediterranea, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italferr ed ex Presidente di Rete Ferroviaria Italiana.

Presentazione del volume di Claudio Cordova , “Criminalità socializzata. Le mafie nei social network. Dai pizzini ai post”, alla presenza dell’autore.

Inaugurazione della mostra fotografica “LABS. laboratori in città” e apertura dello stand “Change: come la scienza migliora la vita” per incontrare i ricercatori della Mediterranea impegnati in progetti finanziati dal PNRR (Ecosistema dell’Innovazione, Tech4You) .

Visita guidata con i responsabili del laboratorio e racconti di ricerca “tra le onde del mare”.

Esibizione dell’Ensemble musicale dell’Università Mediterranea.

Lunedì 29 settembre: scienza, memoria e cultura