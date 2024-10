Nucara (PRI): “Cordoglio per la scomparsa di Paolo Pollichieni”

Francesco Nucara esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Pollichieni, voce libera in un panorama della civiltà calabrese dove le opinioni è più facile nasconderle che esprimerle. Non sempre ho condiviso le sue battaglie, pur essendogli amico personale e pur avendo io stesso fruito della sua amicizia e della sua generosità quando ho voluto, per il tramite del suo giornale, le mie idee sui tanti problemi che affliggono la nostra Calabria.

Il rispetto delle opinioni era reciproco anche se non sempre coincidente. Certamente non gli ha mai fatto velo l’amicizia per modificare i suoi urticanti servizi giornalistici.

Caro Paolo di sicuro mancherai alla tua famiglia e anche ai tuoi amici, ma è certo che dalla mancanza dei tuoi servizi giornalistici, ne soffrirà la Calabria. Ciao Paolo.