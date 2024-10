Reggio, Nuccio Azzarà si dimette da segretario provinciale Uil

Nuccio Azzarà non è più il segretario provinciale Uil per Reggio Calabria. Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni dello stesso Azzarà, ratificate

“Con la presente per comunicarvi che per effetto delle dimissioni del Segretario della CST di Reggio Calabria Nuccio Azzarà, trasmesse dallo stesso e ratificate dalla UIL Confederale Nazionale. Presso il saloncino della CST di Reggio Calabria sito in via Georgia n. 16, è convocata una riunione. All’incontro sarà presente il Segretario Organizzativo Nazionale Emanuele Ronzoni”, si legge nel documento firmato dal Segretario Generale Santo Biondo.

Da capire chi raccoglierà il testimone di Azzarà e quali sono state le motivazioni che lo hanno portato alle dimissioni. Secondo alcuni rumors, alcune problematiche interne e vicende definite ‘non del tutto chiare’ da fonti interne alla Uil le motivazioni alla base della decisione di Azzarà.