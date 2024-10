Nucera a Milano per il convegno sul regionalismo differenziato

“Regionalismo differenziato: un ponte tra Nord e Sud”. È il titolo del convegno in programma lunedì prossimo, 14 ottobre, a Milano, al quale parteciperà l’imprenditore Giuseppe Nucera, ex presidente della Confindustria di Reggio Calabria, oggi promotore del movimento civico indipendente “La Calabria che vogliamo” e candidato alla presidenza della Regione.

“Ho subito accettato con grande soddisfazione l’invito rivoltomi dall’Italia in movimento, associazione guidata da Simone Crolla, organizzatrice dell’evento”, riferisce Nucera, pronto a confrontarsi sul tema – dopo l’introduzione di Luca Morvilli sul ‘sentiment’ degli italiani in materia – con il deputato Alessandro Colucci e i consiglieri regionali Gianmarco Senna e Luca Del Gobbo.

Nel corso dell’incontro al Centro Culturale del capoluogo lombardo, moderato da Fabio Tamburini, direttore del ‘Sole 24 Ore’, Nucera ribadirà l’importanza del “portare avanti l’obiettivo del regionalismo differenziato”. “Una necessità – spiega -, non per creare ulteriori spaccature, ma per liberare il Meridione da una cappa, da una classe politica e dirigente incapace e succube, accattona dai centri di potere del Nord, e soprattutto di Roma. Occorre pensare ad un meridionalismo nuovo, che liberi le nostre enormi risorse. Serve un patto federativo tra le regioni meridionali, realizzando una macro Regione, per diventare soggetti forti al tavolo delle trattative con il governo centrale, nel confronto diretto con il Nord Italia”.