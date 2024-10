Covid a Reggio, il punto sui vaccini tra numeri e prossimi passi

Come procede la campagna di vaccinazione anti-Covid a Reggio Calabria? A che punto è la fase 2 dedicata agli over 80? Quali sono le prossime mosse pensate dall’Azienda Sanitaria Provinciale? Tutti i maggiori interrogativi che ruotano nella testa dei cittadini trovano risposta grazie al direttore del Dipartimento di Prevenzione. Il dott. Giuffrida, ai microfoni di CityNow, ha fatto il punto sulla situazione vaccini.

Il “bollettino” dei vaccini a Reggio Calabria

Qualche giorno fa, grazie alla disponibilità del dottore dell’ASP di Reggio Calabria, siamo riusciti ad avere i dati sull’attuale stato della campagna di vaccinazione in città.

Sono all’incirca 34 mila le dosi somministrate.

Pfirzer Biontech

A 21 mila soggetti è stata somministrata ancora solo la prima dose di Pfizer; 8000, invece, hanno ricevuto anche la seconda.

Moderna

Disponibile sul mercato, c’è anche il vaccino Moderna. A Reggio Calabria, di quest’ultimo sono state somministrate 1700 prime dosi, nelle prossime settimane, ovviamente, si procederà anche con la seconda.

AstraZeneca

L’arrivo di AstraZeneca, in città, era stato annunciato ed, infatti, anche questo vaccino è stato utilizzato sul territorio, anche più del precedente. Del vaccino AstraZeneca sono state somministrate 3000 dosi.

Leggi anche

Percentuale di popolazione vaccinata

Nella città dello Stretto, così come in tutta Italia, è ancora presto per parlare di vaccinazione di massa. Basti pensare che, nonostante il lavoro continuo dell’ASP, del GOM e dei volontari che, ogni giorno, continuano ad effettuare le somministrazioni, Reggio Calabria si trova, ancora, all’1,5% di popolazione vaccinata.

Secondo il dott. Giuffrida:

“È bene aprire altri punti vaccinali in città, ma il problema è che adesso mancano i vaccini”.