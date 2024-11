‘Il nuotatore di Auschwitz’ con Raoul Bova: doppio appuntamento in Calabria

Raoul Bova interpreta Alfred Nakache in “Il nuotatore di Auschwitz”: spettacolo a Lamezia e Catanzaro il 22 e 23 novembre

La storia di un uomo che è sopravvissuto agli orrori della Storia. Con “Il nuotatore di Auschwitz”, il magnetico Raoul Bova ci porta alla scoperta di un personaggio realmente esistito che guarda in faccia la morte e cerca di sconfiggerla. AMA Calabria porta sul palcoscenico un evento capace di toccare l’anima del suo pubblico, e lo farà con un doppio imperdibile appuntamento:

Venerdì 22 novembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme

al Sabato 23 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro.

Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

L’evento è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.

Un grande onore per AMA Calabria

«Dopo il successo ottenuto con “Il Calamaro Gigante”, per noi di AMA Calabria – ha spiegato il direttore artistico Francescantonio Pollice – è un grande onore poter ospitare nella stagione teatrale uno spettacolo di spessore storico e culturale. Siamo anche molto lieti di farlo con Raoul Bova, interprete che lungo tutta la sua carriera ha mostrato una sensibilità particolare nell’interpretare ruoli emotivamente diversi e sempre coinvolgenti.»

La storia di Alfred Nakache

“Il nuotatore di Auschwitz” è ispirato alla storia vera di Alfred Nakache e al libro “Uno psicologo nei lager” di Viktor E. Frankl. Entrambi gli uomini sono stati internati nel campo di concentramento durante la Seconda guerra mondiale, divenendo testimoni degli orrori e delle insensibilità avvenute in quel periodo.

Protagonista assoluto dello spettacolo è Nakache, un campione di nuoto ebreo nato in Algeria, che deteneva un record mondiale. Questo però non lo ha salvato dalla deportazione ad Auschwitz. La sua storia è portata in scena da Raoul Bova, che, oltre a essere un attore apprezzato, vanta anche un passato da nuotatore. Il nuoto, infatti, rappresenta un legame simbolico tra Bova e Nakache, rendendo l’interpretazione ancora più intensa.

Un messaggio di memoria e sensibilità

“Il nuotatore di Auschwitz” è uno spettacolo che riesce a coinvolgere giovani e meno giovani grazie anche all’adattamento e alla regia di Luca De Bei. È un pezzo di puzzle che si aggiunge agli avvenimenti più conosciuti della Seconda Guerra Mondiale, svelando un’altra storia che ancora oggi ci raggiunge affinché sia impossibile dimenticare ciò che è successo.

Informazioni per l’acquisto dei biglietti

Gli ultimi biglietti de “Il nuotatore di Auschwitz” potranno essere acquistati presso:

La biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro

La biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

Oppure si invita a consultare il sito www.amaeventi.org per l’acquisto online.

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria ai numeri:

0961.741241

389.0670191

0968.24580

334.2293957

Email: info@amacalabria.org

