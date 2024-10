Nuoto – E’ alle porte la finalissima della stagione invernale per Asi Calabria Nuoto.

C’è grande attesa per la seconda e ultima tappa del campionato invernale di nuoto targato Asi. Una finalissima molto sentita che decreterà le società vincitrici nelle 5 categorie: Master, Esordienti, Categoria, Best Team e Unica, che determinerà la vincitrice assoluta sulla base di tutti i partecipanti nelle varie tappe della manifestazione.

Ed ecco le date: il 17 febbraio, all’Apan, l’appuntamento è per tutti i bimbi Esordienti C e Giovanissimi, per la conquista del Trofeo Propaganda a loro dedicato; il 24, invece, tutti gli altri atleti si affronteranno presso la piscina del Parco Caserta, in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, nel consueto clima familiare che Asi Calabria Nuoto ha voluto creare come conditio sine qua non dei propri eventi che sono, prima di tutto, momenti altamente formativi di aggregazione ed incontro per gli atleti e le loro famiglie.

Numeri oltre le aspettative, che crescono di competizione in competizione, sono previste, infatti, oltre 500 presenze e 14 società partecipanti.

E, in tema squisitamente tecnico, da questa finale, una importantissima novità: è stato automatizzato il rilevamento tempi che porterà alla massima precisione ed efficienza, annullando i margini di errore. Un continuo rinnovarsi per il settore nuoto dell’Asi Calabria che cresce insieme ai propri atleti interpretandone esigenze e necessità. Ed in tema di novità un cenno va fatto alla presenza dell’Asi Nuoto sui social, facebook e instagram (https://instagram.com/asi_calabria_nuoto), un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli affiliati che trovano informazioni, scaricano le foto degli eventi, condividono immagini, commenti e, soprattutto, la loro passione per questo splendido sport.

Sempre operativa l’ormai collaudata collaborazione con Nuotosprint per la consultazione immediata di tempi e risultati.