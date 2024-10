Nuoto sincronizzato: l’Italica Sport Reggio Calabria ai vertici nazionali con due doppi

Sono ottimi i risultati centrati dall’Italica Sport Reggio Calabria alla Manifestazione Estiva Nazionale Fin di nuoto sincronizzato. La rassegna, svoltasi a Forlì sabato 10 e domenica 11 giugno, ha visto le ragazze della società reggina raggiungere risultati di grande rilievo nella categoria Esordienti A. I due doppi tecnici dell’Italica Sport, all’esordio in una competizione di questo livello, si sono fatti valere in una gara che ha coinvolto trentasette doppi provenienti da tutta Italia.

Diletta Pulitanò e Gaia Barbanera sono riuscite ad ottenere l’accesso alla finale con un punteggio eccellente, risultando tra le migliori dieci a livello nazionale. Ottimo quindicesimo posto per Chiara Gasparini e Giulia Incognito, a pochissimi punti di distacco dalle prime. Grande soddisfazione, ovviamente, per il tecnico Giovanna D’Amico. “Il bellissimo gioco di squadra, la passione, la grinta e l’impegno costante – ha dichiarato – sono stati fattori determinanti per mostrare con grande eleganza la notevole crescita tecnica del settore nuoto artistico reggino. Sono entusiasta dei risultati ottenuti in tutti questi anni ed orgogliosa di questo grande traguardo raggiunto”.

L’Italica Sport si gode, dunque, gli obiettivi centrati dalle sue giovani atlete del nuoto sincronizzato e si prepara all’appuntamento di domenica 18 giugno. In quella data è in programma il campionato regionale a Reggio Calabria presso la piscina di Parco Caserta.