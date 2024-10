Noname Out, a Reggio Calabria arriva il Luxury Outlet per uomo e donna

Proposta ricca e variegata, tra outfit di tendenza e i must-have di sempre. Scopri Noname Out, il nuovo luxury outlet di Reggio Calabria

La boutique Noname358 di piazza Duomo, azienda che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento a Reggio Calabria nel segmento del fashion luxury, apre un’altra magnifica boutique multibrand, Noname Out.

A Reggio Calabria apre il Luxury Outlet Noname

La nuova boutique aprirà venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 16:00 nella centralissima Piazza Indipendenza, accanto al Museo della Magna Grecia, proponendo una moda esclusiva, una selezione di abiti, calzature ed accessori per uomo e donna degli stilisti e designer più famosi.

L’obiettivo del nuovo store del centro città, Noname Out, è quello di offrire alla propria clientela un’esperienza di shopping unica, divenendo un luogo dal grande impatto emozionale. Uno spazio fisico esclusivo dove le tendenze si manifestano in tutto il loro fascino.

Oltre a divenire un punto di riferimento per chi ama gli abiti di qualità, molto presto sullo store virtuale e sull’App della Boutique Noname (www.nonameboutique.it) verrà aperta la sezione dedicata a Noname Out. Un modo facile e veloce per realizzare i vostri acquisti anche online!

“Shopping experience di alto livello”

Giuseppe e Antonella Praticò, titolari delle boutique Noname sono entusiasti di questo nuovo progetto che, a breve, vedrà finalmente la luce.

“Investire in questo momento difficile è stato coraggioso – ha spiegato Antonella. Ritengo che i nostri clienti apprezzeranno molto i prodotti selezionati e li invito a visitare entrambe le boutique per vivere e respirare il fashion luxury, trovando tantissime idee per lo shopping natalizio”.

Ma qual è la filosofia dello store che dalle prossime ore sarà aperto ai reggini?

“I brand di alta gamma si confermano la chiave di volta della proposta negli store multibrand e nei luxury outlet. All’interno di Noname Out, i nostri clienti potranno vivere una shopping experience di alto livello oltre, ovviamente, ad acquistare ottimi prodotti a prezzi allettanti”.

Antonella ha aggiunto:

“Selezioniamo con cura i fornitori, i brand e cerchiamo anche di dare spazio alle collezioni di nuovi stilisti. Proporremo sconti molto interessanti che possono raggiungere anche il 60% rispetto al prezzo retail di partenza. Tutto questo rende i luxury outlet dei veri spazi dedicati al lusso dove la proposta è ricca e variegata, tra outfit di tendenza e i must-have di sempre. Ma non si tratta soltanto di scegliere un capo griffato: il nostro obiettivo è quello di dare alla clientela la possibilità di mescolare diversi stili, tendenze e influenze, potendo contare su un’accurata selezione di articoli, dall’abbigliamento agli accessori”.

La proposta di Noname Out si aggiunge a quella di NoName358 di Piazza Duomo che accoglie le ultimissime collezioni dei brand più glam del momento come Elisabetta Franchi, Anyie By, Richmond, 4Giveness, Nenette, Kocca, Mariuccia Milano.

Per guardare il video, CLICCA QUI.

Credits Video: WinApp.it

Leggi anche

Maggiori informazioni

Facebook

Instagram

Scarica l’App, disponibile per iOS e Android.