Reggio, riapre una storica sala da ballo: tutto pronto per l’inaugurazione di ‘Queen of the South’

Dopo una lunga attesa, la storica sala da ballo Aquarius si rinnova e si prepara a tornare protagonista della vita notturna e degli eventi a Reggio Calabria. Rinominata “Queen of the South“, questa nuova realtà aprirà le sue porte giovedì 10 ottobre, dalle 20:30 in poi, con una serata all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità.

Chiusa dal 2020 a causa del Covid, l’ex Aquarius è stata ristrutturata per accogliere nuovamente tutti gli appassionati del ballo. “Queen of the South” promette di essere il nuovo punto di riferimento per chi ama ballare e vivere momenti speciali. Il locale offrirà un ricco programma di intrattenimento durante i weekend, con serate di ballo liscio, social dance e discoteca, senza dimenticare l’organizzazione di ricevimenti privati come comunioni, battesimi, lauree, gender reveal, conferenze ed eventi privati in generale.

La serata inaugurale sarà un evento da non perdere: una degustazione darà il via alla serata, seguita da un’imperdibile sessione di ballo. Gli appassionati di danza e coloro che desiderano festeggiare occasioni speciali troveranno alla “Queen of the South” uno spazio elegante e accogliente, capace di soddisfare ogni esigenza.

Con quasi 40 anni di storia alle spalle, grazie all’impegno di Anna Maria Martino e del marito Antonino Tripodi, l’Aquarius è stato uno dei locali più conosciuti di Reggio Calabria e la sua riapertura, sotto un nuovo nome, rappresenta un ritorno alle origini ma con uno sguardo al futuro.

Maggiori informazioni

Non mancate! Vi aspettiamo per celebrare insieme questo nuovo inizio, giovedì 10 ottobre alle 20:30 in via Vecchia Pentimele n°4.

Visita la pagina Facebook.