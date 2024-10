Il gesto del ‘Ma che vuoi?’ diventa emojii

Presto i reggini avranno un modo facile e veloce per affermare "Ma chi boi?".

Quanto volte ci siamo lamentati per l’assenza di alcune emoji ‘vitali’ per le nostre conversazioni? L’ultima novità della Emojipedia farà sorridere milioni di user, in particolar modo quelli italiani e, soprattutto, i reggini.

Si sa, in Calabria, si vive più di gesti che di parole e alcuni sono divenuti luogo comune un po’ per tutto lo Stivale.

QUANDO

Il Consorzio Unicode che governa lo standard emoji – appunto delle cosiddette “icone emotive” – ha annunciato che la prossima versione 13.0 del pacchetto includerà 113 novità, fra cui quella della ‘mano a cuoppo’ o ‘a tulipano’. Ne potremo fare uso probabilmente a partire dall’autunno, quando tutti i software recepiranno l’aggiornamento.

Tutti i futuri utilizzatori di questa simpatica emoji dovrebbero ringrazia Adriano Farano, Jennifer Lee e Theo Schear, sono proprio loro che hanno avanzato la proposta di creazione.

Il gesto del “che stai dicendo?” si appresta a sbarcare sui sistemi di messaggistica e social come Whatsapp, Twitter e Messanger, ma anche sms e mail.

Finalmente i reggini avranno un modo facile e veloce per affermare “Ma chi boi?”.