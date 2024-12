‘Christmas Drive’: un successo travolgente per 2F Motors, la nuova EVO 6 incanta Reggio

Un’atmosfera di festa ha animato la serata di sabato 14 dicembre presso la concessionaria 2F Motors di via Aschenez, dove si è tenuto l’attesissimo evento “Christmas Drive”. La presentazione ufficiale del brand EVO, fiore all’occhiello del gruppo DR, ha richiamato un pubblico numeroso e curioso, desideroso di scoprire da vicino la nuova EVO 6 e le altre vetture full optional che stanno conquistando il mercato italiano.

Tra luci natalizie, sorrisi e un’accoglienza calorosa, 2F Motors ha saputo trasformare l’evento in un momento indimenticabile, confermandosi un punto di riferimento per l’automotive in Calabria. A farla da protagonista è stato il connubio tra qualità, accessibilità e innovazione, valori che accomunano il brand EVO e la mission della concessionaria.

Leggi anche

2F Motors presenta la Nuova EVO 6

Francesco Scaramozzino, titolare di 2F Motors, ha raccontato con entusiasmo la crescita dell’azienda e l’importanza di questa nuova partnership, tracciando un percorso ambizioso che guarda al futuro con fiducia e determinazione:

“Siamo partiti da pochi anni e non pensavamo di arrivare nel corso di un quinquennio a rappresentare un marchio che oggi copre una grande fetta del mercato nazionale e che ci accompagnerà sicuramente a lungo e in largo. Hanno lo stesso nostro obiettivo, ossia la soddisfazione del cliente ad un prezzo accessibile. Noi contiamo di dare un servizio al cliente che sia degno di quello che il mercato oggi può offrire, che nelle nostre terre chiaramente non ha molti sbocchi, però stiamo pronti a dare il massimo, qualche soddisfazione sta arrivando, non lo possiamo negare”.

L’evento ha offerto un’esperienza completa: tra vetture innovative, full optional e accessibili.. La nuova EVO 6, presentata in anteprima, ha riscosso grande interesse, grazie al suo design moderno ed alle prestazioni che rispondono perfettamente alle esigenze del mercato.

“Siamo partiti con una filiale – ha raccontato ancora Scaramozzino – oggi ne rappresentiamo quattro, dislocate in tre città diverse del panorama calabrese: siamo presenti su Reggio Calabria, Cosenza e, a brevissimo, anche su Lamezia. Più contenti di così non si può. La filiale di Reggio rappresenterà EVO e coprirà Reggio e Provincia, mentre su Lamezia e Cosenza continueremo con quello che è anche il nostro percorso cittadino, con tutti i brand, partendo dai premium fino alla classica utilitaria per la quotidianità”.

Durante la serata, il team di 2F Motors ha accolto i visitatori con professionalità e passione, offrendo tutte le informazioni necessarie sulle vetture EVO e presentando l’ampia gamma di servizi offerti.

“Ci troviamo in via Aschenez per la filiale di Reggio Calabria dedicata a EVO, ma abbiamo una filiale su Via Nazionale Gallico dove proponiamo un usato generico. Siamo presenti anche su Cosenza, in Contrada Lecco, e presto a Lamezia, in via del Progresso 245. Vi aspettiamo a braccia aperte già da domani mattina!”.

L’evento, presentato dal giornalista ed esperto di motori Francesco Romeo, ha messo in luce non solo la qualità delle vetture EVO, ma anche la determinazione di 2F Motors nel crescere e offrire il meglio ai propri clienti, con un servizio attento e all’avanguardia.

Il successo di “Christmas Drive” è solo il primo passo di un percorso ambizioso, con l’obiettivo di consolidare la presenza del marchio EVO e rafforzare la fiducia dei clienti in un’azienda che continua a investire nel territorio calabrese.

2F Motors ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e invita cittadini e appassionati a visitare le proprie sedi per scoprire da vicino tutte le novità EVO e non solo.

Maggiori informazioni

Via Aschenez 27-29-31 , Reggio di Calabria

Visita il sito o le pagine Facebook e Instagram, per avere maggiori informazioni.