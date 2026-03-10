Nuova Igea, caso De Falco: le richieste della Procura Federale

“Dopo un’accesa fase predibattimentale, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenendo sussistenti i requisiti di interesse delle Società Savoia e Nissa, ha ammesso l’intervento di terzo dei due Club denuncianti.

All’esito di una lunga fase dibattimentale, la Procura ha chiesto la sanzione di punti 5 di penalizzazione ed ammenda di €500,00 per la Nuova Igea Virtus e 5 giornate di squalifica per il calciatore De Falco“.

Così nella propria pagina facebook Vittorio Galigani, esperto di normative federali. Adesso si attende il dispositivo della sentenza.