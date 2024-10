Nuova Igea-Reggina: il numero dei tifosi amaranto nel settore ospiti

La squadra di Pergolizzi inizia la nuova stagione in trasferta

Il campionato della Reggina si apre con la trasferta sul campo della Nuova Igea. L’obiettivo è ovviamente quello della conquista dei tre punti seppur su un campo sempre molto complicato per le compagini importanti, ma gli amaranto oltre alla qualità e la forza del proprio organico, puntano sul sostegno dei tifosi che ancora una volta saranno in gran numero a seguire la squadra.

Il dato finale per quello che riguarda il settore ospiti segna 300 tagliandi staccati e quindi calore e incitamento non mancheranno per questa prima uscita stagionale.