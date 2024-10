Nuova iniziativa per le quattro società calabresi. Questa volta è una maglia

I quattro Club professionistici di serie C calabresi si sono, infatti, resi protagonisti di una bellissima quanto unica iniziativa nata con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle migliaia di famiglie del territorio colpite dalla grave crisi economica e sanitaria causata dall’espandersi della pandemia di Covid-19.

Il calcio calabrese unito e compatto scende, cosi, in campo in nome della solidarietà e della condivisione, valori quanto mai necessari ed essenziali per rendere possibile l’uscita dall’emergenza e la ripresa del Paese.

Erreà Sport, già sponsor tecnico di Lega Pro, ha con orgoglio aderito al progetto realizzando una speciale maglia ispirata ai colori giallo blu della Regione Calabria, la cui immagine stilizzata campeggia al centro della divisa insieme all’hashtag ufficiale della campagna #sostieniCi CALABRIA. Divisa simbolicamente in quattro spicchi, la divisa è impreziosita a lato cuore dagli scudetti dei quattro Club promotori dell’iniziativa, vicini e uniti in uno stesso cerchio.

Una maglia esclusiva che sarà prodotta e disponibile alla vendita per tutti i tifosi e non solo.

La creazione della divisa rappresenta, però, solo un tassello di questa iniziativa benefica basata in primis sulla vendita di “un biglietto solidale” che tutti i tifosi potranno acquistare per poter dare il loro contributo. Il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile calabrese per sostenere tutte le famiglie che ora versano in una situazione di difficoltà.

La solidarietà non resta in panchina: Acquista la Maglia e potrai giocare anche tu la più importante delle partite

Acquista la maglia della solidarietà con una donazione di 100€ effettuando un bonifico al C/C dell’Associazione Banco Alimentare della Calabria N° 1000/109866 c/o Banca Intesa San Paolo con la casuale “Maglia della Solidarietà”.

Acquistata la maglia invia una mail con oggetto “ MAGLIA DELLA SOLIDARIETA’” al seguente indirizzo mail magliasolidale@gmail.com, inserendo:

Nome e Cognome

I dati identificativi della donazione

La taglia (S;M;L;XL;XXL)

L’indirizzo di spedizione

Al termine della campagna prevista saranno necessari 40 gg per la consegna della Maglia autografata dai giocatori della tua squadra del cuore.

Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Banco Alimentare Calabria la cui missione è quella di offrire un contributo importantissimo in alimenti per chi è in difficoltà.