Nuova sede per ‘La Saporita’ macelleria realizzata da Calandruccio 1960

“La Saporita” rinomata macelleria di Villa San Giovanni si rinnova e si sposta 200 metri più avanti in via Corrado Alvaro nr. 55, nei nuovi e ampi locali arredati da Calandruccio 1960

“La Saporita” già affermata come macelleria, pronto cuoci e polli allo spiedo da oggi è anche salumeria, formaggeria e gastronomia da asporto.

“La Saporita” si allarga e amplia l’offerta

A “La Saporita” troverai un’ampia e accurata scelta di: carni fresche, preparati a base di carne e non solo, formaggi e salumi selezionati, polli allo spiedo e piatti pronti da asporto cucinati a vista.

Calandruccio 1960 firma i nuovi locali

Per la fornitura degli arredi e delle attrezzature, “La Saporita” si è affidata a Calandruccio 1960.

Tecnologie all’avanguardia, materiali durevoli, linee pulite e passaggi agevoli grazie alla competenza e al profondo impegno di Pietro Calandruccio dell’azienda Calandruccio 1960 che ha fornito tutti gli arredi e le macchine professionali affrontando con diligenza ogni aspetto.

Il tocco di Pietro Calandruccio

La regia unica ha garantito coerenza estetica e funzionale. Dalla scelta dei materiali alla disposizione dei reparti, fino alla luce e alla comunicazione interna. Risultato? Un punto vendita moderno, elegante e funzionale, pensato per esaltare la qualità dei prodotti e velocizzare il servizio.

Chi è Calandruccio 1960

Azienda storica reggina specializzata in arredamenti e attrezzature per ogni tipo di attività commerciale food e no food presente sul mercato fin dai primi anni ’60.

Punti di forza: ampio portafoglio marchi trattati, assistenza tecnica e ricambi, consulenza e progettazione, soluzioni di pagamento esclusive.

Un unico referente per tutto il ciclo, dall’idea all’apertura.

“LA SAPORITA” E’ GIA’ PRONTA AD ACCOGLIERTI NEI NUOVI LOCALI DI VIA CORRADO ALVARO NR. 55 A VILLA SAN GIOVANNI.

Di seguito i nostri recapiti:

LA SAPORITA

Tel. 0965 627 942

Facebook: La Saporita Macelleria

Instagram: macelleria_lasaporita

CALANDRUCCIO 1960

Tel. 329 17 63 920

Sito web: calandruccio1960.it

Facebook: Calandruccio 1960

Instagram: calandruccio1960