Nuova SS106 in Calabria, Sasso: ‘Cinque bandi pubblicati sul sito dell’Anas’

L’On. Rossano Sasso, Commissario Lega Calabria, si complimenta con il Ministro delle Infrastrutture per l’impegno profuso nella realizzazione della nuova Strada Statale 106 tra Simeri Crichi e Crotone. Con i cinque bandi pubblicati sul sito dell’ANAS, che riguardano l’assegnazione dei lotti per un valore di 400 milioni di euro ciascuno, il progetto complessivo che supera i 2 miliardi di euro sta prendendo forma.

Sottolinea l’On. Sasso:

“Ennesimo risultato per la Calabria ed ennesima promessa mantenuta grazie al Ministro Salvini. Questa iniziativa ambiziosa cambierà radicalmente il volto della viabilità calabrese, con la realizzazione di una strada a quattro corsie che collegherà Crotone a Simeri Crichi. Questo investimento non solo migliorerà la mobilità locale, ma anche renderà più efficiente l’accesso a importanti servizi come il centro polifunzionale di Germaneto, sede della Regione Calabria e del Polo Universitario.”