Reggio, entrano in servizio i nuovi agenti della Polizia Municipale

Il loro arrivo era stato anticipato dal neo assessore delegato Paolo Brunetti, nel corso di un’intervista in diretta a CityNow. Oggi i 10 nuovi agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria entrano in servizio al comando reggino.

Saranno operativi per tre mesi e saranno impegnati fuori dagli uffici, nei servizi di controllo della viabilità. Ad accoglierli al Comando di viale Aldo Moro, questa mattina sabato 14 novembre 2020, sono stati il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore delegato alla Polizia Municipale Paolo Brunetti e il Comandante Salvatore Zucco.

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati è giunto anche dall’Assessore Brunetti:

“L’avvio del servizio di queste nuove dieci unità sarà molto utile in questo periodo di crisi sanitaria che nella nostra città, come in tutto il Paese, stiamo attraversando. Mai come adesso è necessario garantire il rispetto delle regole, nel segno di un rinnovato senso civico e di corretti comportamenti da parte dei cittadini che, come è accaduto durante la fase 1, ci aiuteranno a superare la nuova emergenza”.