Nuovo accessorio per le Audi: la casa portatile…GUARDA LE FOTO!

Audi ha presentato un originale accessorio che intende sottolineare lo spirito avventuroso della Q3. Dal 2015 la linea degli optional del marchio dei quattro anelli dedicata a questa vettura, si arricchirà di uno specifico accessorio sviluppato per gli appassionati del plein air con una tenda da campeggio a struttura tubolare e integrabile all'auto attraverso l'apertura del portellone posteriore.La tenda, in grado di ospitare fino a tre persone nella "camera da letto", costerà circa 1.400 euro e in soli in tre minuti si gonfia con la pratica pompa in dotazione.