Nuovo aeroporto di Reggio, Occhiuto annuncia la data del taglio del nastro – VIDEO
Il Governatore dimissionario Roberto Occhiuto annuncia in un video la data di inaugurazione dell'area partenze dello scalo reggino
02 Ottobre 2025 - 16:47 | di Vincenzo Comi
Reggio Calabria avrà un nuovo aeroporto entro la fine dell’anno. Ad annunciarlo è stato il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso un video diffuso pochi minuti fa sui suoi canali social.
Occhiuto, che ha presentato l’agenda della settimana post-voto ribadendo la convinzione di poter battere il suo principale avversario Pasquale Tridico, ha fissato le priorità della prossima fase: reddito di merito, uscita dal commissariamento della sanità e rilancio degli scali calabresi.
“Sugli aeroporti abbiamo fatto molto, ma c’è ancora molto da fare – ha detto il governatore – Abbiamo realizzato l’aerostazione delle partenze a Lamezia in sei mesi e in sei mesi stiamo facendo il nuovo aeroporto di Reggio Calabria. Lo voglio inaugurare il 12 di dicembre”.
Un obiettivo che, secondo quanto dichiarato, è stato affidato all’amministratore della Sacal, la società di gestione degli scali calabresi.
Se il cronoprogramma annunciato da Occhiuto sarà rispettato, tra poco più di due mesi Reggio Calabria potrà contare sul nuovo “Tito Minniti”, infrastruttura centrale per la mobilità e lo sviluppo dell’area dello Stretto.