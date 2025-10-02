Nuovo aeroporto di Reggio, Occhiuto annuncia la data del taglio del nastro – VIDEO

Reggio Calabria avrà un nuovo aeroporto entro la fine dell’anno. Ad annunciarlo è stato il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, attraverso un video diffuso pochi minuti fa sui suoi canali social.

Occhiuto, che ha presentato l’agenda della settimana post-voto ribadendo la convinzione di poter battere il suo principale avversario Pasquale Tridico, ha fissato le priorità della prossima fase: reddito di merito, uscita dal commissariamento della sanità e rilancio degli scali calabresi.

“Sugli aeroporti abbiamo fatto molto, ma c’è ancora molto da fare – ha detto il governatore – Abbiamo realizzato l’aerostazione delle partenze a Lamezia in sei mesi e in sei mesi stiamo facendo il nuovo aeroporto di Reggio Calabria. Lo voglio inaugurare il 12 di dicembre”.