Nuovo appuntamento a Spazioteatro con il Teatro Ragazzi

Sabato 20 dicembre (in doppia replica alle 16,30 e alle 18,30) e domenica 21 alle 16,30, alla Sala SpazioTeatro la compagnia “Il castello di Sancio Panza” conclude la prima fase della rassegna con UPI PIAN PIANINO, in attesa di definire il calendario dei nuovi appuntamenti a partire dal nuovo annoUno spettacolo a base di gocce di magia…e cioccolato! Fiabe fatate e bizzarri personaggi si animeranno, come in un matto Circo delle Meraviglie che per brevi istanti trasporterà i bambini in atmosfere surreali e incantate.Tanti personaggi un po’ clown e un po’ maghi attraverso l’interazione con i bambini racconteranno e animeranno brevi storie piene di poesia, nelle quali i piccoli saranno coinvolti divenendone di volta in volta protagonisti.In un allegro carosello di musica e gioco, lo spettacolo racconta il bisogno di crescere senza fretta, rispettando i tempi e le caratteristiche di ciascuno, laddove nel suo sano e geniale rapporto con la fantasia il bambino porta con sé bellezza e bisogno di risposte che in modo assolutamente naturale lo guidano alla scoperta di se stesso e del mondo.Alberi che parlano, marionette di buona volontà, maghi dormiglioni, attori saltimbanchi, e ancora sultani e regine, spazzini saggi, pittori di sogni e bambini che sanno ascoltare, bambini che guardano con occhi enormi, bambini capricciosi, bambini che aiutano, bambini che inventano, bambini che insegnano, bambini che non dicono… bambini, bambini, bambini… Nel luogo non luogo del meraviglioso Meravigliarsi!Si consiglia di prenotare al 339.3223262 o di inivare una mail a info@spazioteatro.net.Tutte le info e il calendario della rassegna sul sito www.spazioteatro.net