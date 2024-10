Reggio, nuovo comandante di compagnia alla Scuola Allievi Carabinieri

Il Cap. Matteo Calcagnile, nato a Roma il 24/04/1990, ammesso al primo anno del 191° corso dell’Accademia militare di Modena per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri per l’anno accademico 2009-2010, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Ufficiali Carabinieri ha retto per due anni la Sezione Operativa e per uno il Nucleo Operativo e Radiomobile di Gela (CL), e, successivamente, dal 21 settembre 2018 ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Sapri (SA).

il Capitano Matteo CALCAGNILE lascia adesso la provincia di Salerno per raggiungere la Città Metropolitana di Reggio Calabria dove sarà Comandante di Compagnia e insegnante presso la Scuola Allievi dei Carabinieri, in atto guidata dal Colonnello Alessandro MAGRO e facente parte, unitamente alle Scuole Allievi Carabinieri di Roma, Torino, Iglesias e Campobasso, della Legione Allievi Carabinieri con sede a Roma.