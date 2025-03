Reggio, mafie e social media: il nuovo libro di Claudio Cordova al circolo ARCI Samarcanda

Come la 'ndrangheta comunica sui social e come usa Facebook, Instagram, TikTok e Twitter: dibattito tra Vincenzo Comi e Claudio Cordova

Un altro imperdibile appuntamento al Circolo ARCI SAMARCANDA, giorno 27 marzo alle ore 17.30, con il giornalista e scrittore Claudio Cordova per la presentazione del suo ultimo lavoro “Criminalità Socializzata. Le mafie nei social network. Dai pizzini ai post“.

Claudio Cordova – già noto per le sue inchieste di cronaca giudiziaria e per le importanti pubblicazioni all’attivo, tra cui Gotha, in cui esplora il fenomeno mafioso e i pericolosi legami con la massoneria e servizi deviati – analizza oggi i nuovi linguaggi e le strategie comunicative della ndrangheta nell’era digitale.

Leggi anche

In un’epoca dominata dai social media, le mafie hanno infatti affinato le loro tecniche sfruttando piattaforme digitali come Twitter e TikTok, al fine di espandere il loro potere e reclutare nuove leve tra le generazioni Millenial e Gen Z.

Ogni nuovo canale social – elemento cruciale di questa metamorfosi – diventa vitale per l’auto-narrazione mafiosa, trasformando la criminalità organizzata in un “brand” riconoscibile e attrattivo.

Il racconto a due voci di Cordova, assieme al collega Vincenzo Comi, approfondirà il tema delle nuove sfide poste dalla digitalizzazione nel contrasto alle mafie, rivelando le sfaccettature di questa transizione e le implicazioni a cascata per la società moderna, invitando a una riflessione profonda sulla necessità di una risposta che sia collettiva e quanto più efficace.

Vi aspettiamo al Circolo ARCI SAMARCANDA giorno 27 marzo alle ore 17.30. Non mancate!