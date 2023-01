Smart #1, prima prova su strada per le vie di Reggio Calabria: prenota un test drive

Due i giorni in cui sarà possibile ammirare la nuova nata in casa Smart. Verrà accolta in una centralissima piazza

La nuova avveniristica smart #1 atterra finalmente a Reggio Calabria, pronta a mostrarsi per la prima volta dal vivo al grande pubblico.

Già preordinabile ma non ancora presente nelle concessionarie italiane, la nuova nata di casa smart sta facendo il giro d’Italia con una breve sosta nelle principali città italiane e ad accoglierla sul territorio reggino sarà F3 Motors, che la esporrà il 24 e 25 gennaio in Piazza Italia, disponibile per una prova su strada rivolta a tutti gli appassionati del brand e dell’innovazione in campo automotive.

Qual è il futuro della mobilità elettrica? Secondo smart, si baserà sull’incontro tra le persone, sulla connessione di culture e idee e sulla possibilità di vivere esperienze significative e condivise. Di conseguenza, smart #1 non è più solo un’auto, ma piuttosto una compagna per la vita cittadina: un SUV compatto completamente elettrico, che evoca già dal nome la nuova filosofia del marchio definita da stile pulito e minimal, tecnologia, modernità e innovazione.

Con la sua carrozzeria inedita in linea con le nuove generazioni di auto, smart #1 (si legge Hashtag One), è pronta a conquistare i riflettori e i feed dei social:

















“La nuovissima smart #1 rappresenta la ripartenza del marchio smart e mette in mostra il nostro nuovo DNA di design di un Sensual Product“, ha dichiarato Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group AG. “È adulta, cool e incarna la bellezza con soluzioni intelligenti. Pertanto, è nuova, fresca e affascinante. La nostra nuova #1 ha il potenziale per rendere smart un marchio leader nel design”.

Le forme sono tondeggianti, i richiami al mondo smart sono ben chiari e la firma luminosa data dalla Y rovesciata si ritrova davanti e dietro. Finestrini senza cornice, tetto panoramico fluttuante “halo”, maniglie motorizzate a scomparsa e cerchi in lega da 19” sono tocchi aggiuntivi che completano l’aspetto estetico, mentre lo spazio a bordo e nel bagagliaio stupiscono le esigenze della fedelissima clientela smart.

L’autonomia della smart #1 è di 420 km sulla versione base Pro+, di 440 km sulle versioni Premium e Launch Edition e di 400 km sulla Brabus. Due le modalità di ricarica, in corrente alternata fino a 22 kW, in corrente continua fino a 150 kW (non disponibile neanche in optional sulla Pro+). Ne deriva un tempo di ricarica variabile tra le 3 ore, nel primo caso, e i 30 minuti nel classico 10-80% dove la curva di ricarica riesce a esprimersi al meglio grazie alle colonnine HPC.

Ecco qualche numero: Lunghezza: 4,27 metri (4,30 la Brabus), Larghezza: 1,82 metri, Altezza: 1,63 metri, Passo: 2,75 metri, Cerchi: 19 pollici, Peso: da 1.800 a 1.900 kg, Bagagliaio: da 323 litri (+15 litri del frunk).

E’ possibile prenotare un test drive a Reggio Calabria in Piazza Italia solo il 24 e 25 gennaio compilando il form su: https://bit.ly/smart1eventFB o tramite telefono e whatsapp al 333.2643391

Un product expert F3 smart sarà a disposizione l’intera giornata per mostrarvi connettività, tecnologia, design futuristico e finiture premium che caratterizzano la nuova smart #1.