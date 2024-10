Reggio, task force anti-Covid: un’altra figura professionale all’interno del comitato

Una task force per combattere il Covid. Era questa l’idea, già messa in moto, del primo cittadino all’indomani della rielezione. Ai microfoni di CityNow, Giuseppe Falcomatà aveva spiegato di voler dotare il Comune di Reggio Calabria di una realtà consultiva per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Il primo nome era venuto fuori proprio durante la diretta, ed era stato quello del virologo, ex candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, il dott. Fabio Foti. Del team che annovera diversi esperti fanno parte anche il dott. Rubens Curia e la psicologa e psicoterapeuta Dominella Quagliata.

Proprio in questi minuti, è in corso a palazzo San Giorgio la prima riunione del Comitato. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.

Chi è Dominella Quagliata

La dott.ssa Quagliata, Past President nazionale di PLP Psicologi Liberi Professionisti, limitatamente agli ambiti di psicologia delle emergenze e della sicurezza, ha conseguito i master universitari in “Psicologia delle Emergenze e Psicotraumatologia” (LUMSA) e in “Diritto, Politiche e Management Sanitario e Socio-sanitario” (UNICAL); l’abilitazione alla pratica dell’Eye movement desensitization and re processing (EMDR) e il titolo di Formatore formatori PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress) (Camillian Task Force – CTF).

Tra le esperienze professionali maturate nei suddetti ambiti si evincono, dal CV pubblico: direzione didattica dell’Area WHPS – Workplace Health Promotion and Safety (IMR – Italian Medical Research – Benevento); docenza stabile di Psicotraumatologia e Psicologia delle emergenze (S.P.P.G. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Psicodinamico Individuale e Gruppoanalitico Soggettuale – Reggio Calabria); collaborazione aree Emergenza, Sicurezza e Ambiente (Studio Zuliani – Vicenza); componente di redazione (Rivista PdE di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente – ISSN 2531-4157 – Vicenza); consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro (ARPACAL – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria – Catanzaro); nonché numerose docenze in ambito di Prevenzione, Salute e Sicurezza (Consilia- Roma; EFEFS –Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Reggio Calabria; Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria; Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria; ATS HER.DOM Associazione Hermes – Reggio Calabria; Salerno – Reggio Calabria società consortile per azioni – Capogruppo 51% Salini Impregilo S.p.a.- Roma; Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea” – Dipartimento di Architettura; IACP Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona – Roma).

In merito all’emergenza COVID-19 ha coordinato il servizio di Supporto psicologico telefonico per la regione Calabria ed è stata autrice e conduttrice della trasmissione televisiva “Emozioni COVI-19 Correlate trasmessa su ReggioTV (PLP Psicologi Liberi Professionisti).