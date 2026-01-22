Ospedale Piana, interrogazione di Ranuccio: ‘Sarò il megafono dei cittadini’. La risposta della Regione

Progetto esecutivo, avvio dei lavori, costi e tempi, Ranuccio rende pubblica la risposta all’interrogazione consiliare sul Nuovo Ospedale della Piana: "A me piace parlare con atti e fatti"

Il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe Ranuccio ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la risposta ufficiale all’interrogazione da lui presentata sul Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro.

Il documento, composto da tre pagine, chiarisce lo stato dell’iter amministrativo e i tempi previsti per la realizzazione dell’opera.

Il post Facebook di Giuseppe Ranuccio

“Come sapete, la mia prima iniziativa da Consigliere regionale è stata un’interrogazione sull’Ospedale di Palmi. Ho appena ricevuto la risposta ufficiale, che pubblico integralmente. A me piace parlare con atti e fatti. È questo il senso del mandato che mi avete affidato: stare all’opposizione per avanzare proposte, per vigilare e controllare, denunciare con forza le cose che non vanno”.

“L’ho fatto con il mio primo atto e continuerò a farlo su ogni tema, con la massima trasparenza. Sarò il megafono dei cittadini, informandoli passo dopo passo, sull’Ospedale di Palmi, su Favazzina, sulle politiche sociali e su ogni altra questione che riguarda il nostro territorio”.

Nuovo Ospedale della Piana, i chiarimenti del documento

Sul progetto esecutivo

“L’Atto Aggiuntivo alla Concessione, sottoscritto in data 12 giugno 2025, (art. 3, comma 1) stabilisce che il concessionario deve redigere il progetto esecutivo entro 180 giorni dalla stipula dello stesso, motivo per cui se ne attende la consegna, non essendo ancora trascorsi, a valle dei quali, come da procedura normativa, si potrà sottoporre lo stesso alla verifica presso un organismo terzo per poi procedere all’approvazione”.

Sui tempi di approvazione

“Conclusa la verifica da parte della società incaricata, e la validazione da parte del RUP, si procederà all’approvazione del progetto esecutivo, presumibilmente entro febbraio 2026 o marzo 2026, e quindi in tempo ampiamente utile per l’avvio delle lavorazioni principali secondo il cronoprogramma approvato”.

Sull’avvio dei lavori e la “fase zero”

“Si è stabilito che talune lavorazioni possano iniziare sin d’ora, non dovendo attendere il completamento del progetto esecutivo dell’intero Ospedale. L’esecuzione delle sole opere preliminari di allestimento del cantiere, con esclusione delle opere edilizie, strutturali o impiantistiche del nuovo ospedale, le quali, invece, potranno essere avviate solo dopo la validazione e l’approvazione del progetto esecutivo da parte del RUP”.

Sui costi dell’opera

“Quanto sopra rappresentato, evidentemente, non comporta alcun incremento dei costi, né si comprende il motivo perché ne avrebbe potuti comportare. Gli importi del Quadro Economico aggiornato sulla scorta di quanto sopra detto, non risultano, quindi, in alcun modo modificati dalla fase di avvio anticipato”.

Sul cronoprogramma finale

“L’approvazione del progetto esecutivo è prevista per febbraio/marzo 2026 ed il termine di ultimazione dei lavori previsti dal contratto è fissato in 48 mesi decorrenti dalla data del verbale di inizio integrale dei lavori. Il completamento dell’opera si conta che sia decisamente anticipato, potendo avvenire già a cavallo della fine del 2028″.

Per leggere il documento originale con la risposta al vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe Ranuccio CLICCA QUI.