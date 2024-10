Nociti neo presidente dell’Hospice, il plauso dell’Ordine dei Medici

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria augura buon lavoro al dottor Vincenzo Nociti per la neo nomina a Presidente della Fondazione Hospice Via delle Stelle.

Il dottore Nociti entrando nel Consiglio direttivo, retto sino al 31 agosto dal dottor Vincenzo Trapani Lombardo che ringraziamo per il lavoro svolto sino ad oggi, sarà sicuramente un valore aggiunto per la struttura sanitaria della città.

L’esperienza, la dedizione, la professionalità, l’innata sensibilità ma soprattutto, la capacità di dialogare con tutti e la visione d’insieme del dottore e collega Nociti, nonché la sua saggezza nel portare a soluzione i problemi, sarà fondamentale per garantire all’interno dell’Hospice la migliore qualità di vita possibile ai malati terminali e un sostegno concreto alle loro famiglie.

Ad affiancare il neo Presidente, ci sarà un team di professionisti che ringraziamo per l’impegno e il lavoro che garantiscono ogni giorno: tutti loro sono indispensabili nella struttura sanitaria e, in stretta sinergia con il Direttivo, continueranno ad operare al massimo, a tutti i livelli confermando l’eccellenza che contraddistingue in campo sanitario questa nostra preziosa e fondamentale struttura.

E’ quanto riportato in una nota diffusa dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria.