Riunione di maggioranza al Comune di Reggio Calabria: focus sul nuovo regolamento del Teatro Cilea

Martedì 3 giugno si è svolta una riunione di maggioranza dell’amministrazione Falcomatà, principale oggetto della seduta il nuovo regolamento del Teatro Cilea. Il confronto, che ha visto la partecipazione degli esponenti di maggioranza, ha avuto come tema centrale la figura del direttore artistico, una posizione attualmente vacante ma considerata fondamentale per il futuro dello storico teatro reggino.

Il regolamento, presentato dal consigliere metropolitano delegato Filippo Quartuccio, ha suscitato un ampio dibattito. In particolare, gli esponenti della maggioranza hanno sottolineato l’importanza di un direttore artistico capace di svolgere un ruolo di coordinamento tra le diverse attività e di fungere da filtro per le proposte artistiche, al fine di valorizzare al meglio l’offerta culturale della città.

La figura, dunque, non è solo considerata necessaria per la programmazione teatrale, ma anche strategica per dare una nuova spinta al Cilea, simbolo della cultura reggina. Secondo quanto emerso, durante la riunione di maggioranza Quartuccio avrebbe proposto una durata di incarico triennale per il Direttore Artistico del Teatro Cilea.

Tra i dettagli inseriti all’interno del regolamento, anche quello di concedere l’utilizzo gratuito del Teatro Cilea al Conservatorio di Reggio Calabria per due eventi all’anno.

Nel corso dell’incontro discussi anche alcuni emendamenti al regolamento, proposti dai consiglieri del gruppo Red. Il confronto ha rappresentato l’inizio di un percorso che si estenderà nelle prossime settimane. Infatti, dopo l’approvazione preliminare, il regolamento sarà sottoposto alla commissione competente e successivamente al consiglio comunale, dove dovrà ottenere il via libera definitivo.

L’amministrazione Falcomatà si concentra quindi sul rilancio della cultura in città, cercando di dotarsi degli strumenti necessari per rendere il Teatro Cilea un punto di riferimento ancora più solido per la comunità reggina.

Il dibattito sul regolamento nel corso della riunione di i maggioranza è destinato a proseguire con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa che possa valorizzare al meglio le potenzialità del Teatro Cilea e della sua programmazione artistica.