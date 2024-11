O.R.S.A. Major si da all’ecologia ed invita tutta la cittadinanza al suo nuovo evento: GREEN GENERATION – Ripuliamo Piazza UNICEF.

Piazza UNICEF è un importante area verde del centro città reggino, sito lateralmente alla Scuola Primaria “Carducci”, un luogo adibito per consentire alle famiglie di far vivere i propri figli a contatto con il verde, ma che negli ultimi anni ha subito ed assistito ad un lento degrado.L’area verde, incolta, ricolma di erbacce e sterpaglie, non curate, naviga nella sporcizia: si può trovare qualsiasi tipo di immondizia tra cui bottiglie vuote, talvolta rotte, cartacce, lattine etc. Il nostro obiettivo sarà rivalutare quest’area verde, darle nuova vita e nuova dignità per renderla finalmente vivibile e soprattutto FRUIBILE!La giornata si svolgerà nel seguente modo:- rimozione dei rifiuti e selezione per raccolta differenziata;- rimozione delle erbacce e delle sterpaglie con tagliaerba;- eventuale rivalutazione del verde: verranno piantati fiori e/o piante grasse in una zona, “l’aiuola O.R.S.A. Major”L’associazione tutta vuole ringraziare il sostegno datoci sin da subito dalla Direttrice della scuola Carducci- da Feltre, la Dott.ssa Manganaro che ha accolto la nostra iniziativa con gioia e con entusiasmo, dando il pieno appoggio delle forze del suo Istituto.Inoltre, un particolare ringraziamento va all’Ufficio delle Politiche Ambientali e Culturali del Comune della nostra città, che dopo aver saputo del nostro progetto, si è promulgato nell’offrirci il suo aiuto e materiali necessari per la bonifica.In conclusione, invitiamo la cittadinanza a partecipare massivamente al nostro evento. Ogni paio di braccia in più saranno utili in questa impresa!Vi aspettiamo Sabato 31 Maggio ore 9:00RIVALUTIAMO REGGIO CALABRIA!L’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/1609077762650900/