Dall’orto al giardino: ecco come Oasi Contadina RC valorizza ogni spazio verde – FOTO

Una storia di migrazione al contrario, è quella di un giovane imprenditore che, per dare vita alla sua impresa, ha deciso di rientrare nella sua città di origine: Reggio Calabria. Una storia che parla di passione, impegno e tradizione.

Ivan Russo, dopo aver trascorso svariati anni lontano dalla sua terra, nella bellissima Toscana, ha deciso di rientrare a casa e avviare “Oasi Contadina“, un progetto che oggi rappresenta un punto di riferimento per l’agricoltura ed il giardinaggio.

L’obiettivo era chiaro: creare un’attività che non solo rispondesse alle esigenze di chi lavora la terra, ma che fosse anche in grado di offrire soluzioni concrete per la cura degli spazi verdi, dalle ville al mare ai giardini privati. Così, Oasi Contadina è diventata una realtà che affianca i propri clienti nella gestione di terreni agricoli, nella raccolta di prodotti come bergamotto, olive, arance e altri frutti tipici, e nella cura dei giardini, con un’attenzione particolare ai dettagli ed alla qualità del servizio.

Oasi Contadina: l’azienda reggina che si prende cura del verde

Oasi Contadina è un supporto fondamentale per chi desidera valorizzare il proprio giardino o spazio verde. L’impresa, grazie al suo team, offre servizi di giardinaggio che spaziano dalla manutenzione ordinaria di giardini privati alla progettazione di nuovi spazi verdi. E, proprio grazie alla competenza dei suoi collaboratori, è in grado di rispondere alle necessità di un mercato sempre più attento all’estetica e alla funzionalità degli spazi esterni.

Un’azienda al fianco di ogni cliente

In vista della stagione estiva, i servizi offerti da Oasi Contadina sono pensati principalmente per i privati che desiderano curare e mantenere in perfette condizioni i propri giardini e spazi esterni. La cura di giardini, terrazzi e viali diventa fondamentale per chi possiede una casa al mare o una villa in campagna.

Oasi Contadina è diventata una realtà dinamica e in continua crescita. Ogni intervento è pensato per rispondere alle esigenze di chi desidera prendersi cura dei propri spazi, siano essi privati o aziendali, con soluzioni personalizzate che vanno incontro a ogni tipo di richiesta.

Maggiori informazioni

