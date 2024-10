Il consiglio regionale esprime solidarietà ad Occhiuto. Mancuso: ‘Fare piena luce sull’episodio’

“Essendo venuti oggi, tutti noi, a conoscenza dell’incendio che ha coinvolto la casa del Presidente della Giunta regionale a Belvedere, esprimo al presidente Occhiuto, a nome dell’intero Consiglio regionale, solidarietà e vicinanza”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, subito dopo il minuto di raccoglimento dell’Aula in memoria del presidente Napolitano.

Ha aggiunto: “Nell’auspicare che le autorità preposte facciano rapidamente piena luce sull’episodio, mi preme anche ribadire – come ha già fatto il presidente Occhiuto in più circostanze – che l’inedita e coraggiosa azione di allerta, contrasto e denuncia di coloro che appiccano incendi non arretrerà di un solo millimetro. La Regione non si lascia intimidire. E verso ogni piromane, cosciente o ‘responsabilmente incosciente’, la parola d’ordine è tolleranza zero”.