Occhiuto a Istanbul: ‘Dialogo con Turkish Airlines. Presto bando incentivi per la Calabria’

Lo ha detto, in un video postato sui social, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto direttamente dall’aeroporto di Istanbul.

“Non tutti lo sanno, Istanbul è il primo hub aeroportuale in Europa. Vogliamo far volare la nostra Regione sviluppando e facendo crescere il turismo, ma anche per dare ai calabresi la possibilità di spostarsi sempre più facilmente. Stiamo facendo il massimo per riuscirci”.