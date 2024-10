Occhiuto a Bruxelles: colloqui istituzionali su ambiente, aiuti di Stato e Macroregione Euromediterranea

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato oggi in missione a Bruxelles per una serie di importanti incontri istituzionali. La giornata è stata caratterizzata da un fitto calendario di riunioni, tra cui un lungo e cordiale colloquio con l’ambasciatore Vincenzo Celeste, a capo della Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea.

“Tra le varie riunioni, in mattinata – riferisce una nota del portavoce di Occhiuto – il Governatore ha avuto un lungo e cordiale colloquio con l’ambasciatore Vincenzo Celeste”.

Esiti positivi dei negoziati tra la Regione Calabria e la Commissione Europea

Negli ultimi due anni, le missioni della Regione Calabria a Bruxelles, grazie anche al supporto della Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE, hanno ottenuto risultati significativi. In particolare, i negoziati con la Commissione Europea hanno portato al via libera alle deroghe sugli aiuti di Stato per rafforzare gli aeroporti, per la riforma del settore idrico e per l’agricoltura.

Workshop sulla resilienza climatica e i droni nella lotta agli incendi

Successivamente, il presidente Occhiuto ha partecipato come relatore al workshop politico organizzato nell’ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, dal titolo “Regioni del Mediterraneo: cooperazione per la resilienza climatica“. Durante l’evento, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle Regioni Andalucia e Murcia (Spagna) e Marche, la Regione Calabria ha presentato i risultati ottenuti grazie all’utilizzo dei droni nell’operazione ‘Tolleranza Zero’, una strategia di difesa ambientale e lotta agli incendiari, che ha suscitato grande apprezzamento.

Incontro con il presidente della Regione Andalucia e discussione sulla Macroregione Euromediterranea

Nel corso della sua permanenza a Bruxelles, il presidente Occhiuto ha inoltre incontrato il presidente della Regione Andalucia per discutere le linee di indirizzo della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime (CRPM), di cui Occhiuto è presidente. Tra i temi trattati, particolare rilievo ha avuto la creazione della Macroregione Euromediterranea e i rapporti con il nuovo Commissario europeo per il Mediterraneo.