Occhiuto a Napoli per Forza Italia: “Campania pronta a seguire l’esempio della Calabria”

"In Calabria gli elettori hanno votato per, non contro. E credo che anche qui in Campania se ne accorgeranno", ha detto ancora il governatore calabrese

“Mi candido a ritornare per festeggiare insieme a voi la vittoria del centrodestra e il grande risultato che Forza Italia avrà qui in Campania. Martusciello un anno fa ha preso 100mila voti, e’ uno dei migliori dirigenti del nostro partito”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo a Napoli all’incontro “Vi spiego chi sono i 5 Stelle, vi spiego come si vince”, nella sede di Forza Italia in Largo Principessa Pignatelli.

Il messaggio di Occhiuto: “Il M5S è una tigre di carta”

“I campani, come hanno già dimostrato i calabresi, non si fanno ingannare per la seconda volta. I calabresi diedero grande fiducia al M5S qualche anno fa alle elezioni politiche, così come i campani. Ora hanno capito che le ricette assistenzialiste che propone il M5S non producono sviluppo e hanno votato invece per chi più concretamente aveva dimostrato di avere le idee chiare su come bisogna lavorare per far crescere le Regioni del Sud”, ha aggiunto Occhiuto.

“Credo che anche in Campania il sorpasso sul centrosinistra sia possibile. Avendo visto quello che è successo in Calabria, sono convinto che il M5S sia una tigre di carta e che l’alleanza tra M5S, PD, De Luca e Renzi sia ormai percepita dagli elettori come un’alleanza contro, fatta di persone che non hanno nulla in comune se non l’avversione verso il centrodestra. In Calabria gli elettori hanno votato per, non contro. E credo che anche qui in Campania se ne accorgeranno”, ha detto ancora il governatore calabrese.

L’apprezzamento per Martusciello e Forza Italia in Campania

Occhiuto ha poi voluto ringraziare il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello: “Conosco Fulvio da tanto tempo, lo apprezzo e so che è un grande organizzatore. Ho grande fiducia nel lavoro che sta facendo e nella squadra che ha costruito”.

