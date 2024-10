“Belle ripiene” a Reggio Calabria: gratis a teatro con Officina dell’arte e CityNow

Un esilarante spaccato di vita femminile dove protagonisti del racconto sono questa volta– guarda un po’!- il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare ma poi si costringono a infernali diete dimagranti…ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli uomini…? Questa gustosa commedia dimagrante è ambientata nel regno delle donne ovvero dentro una cucina tra pentole e fornelli.

La particolarità è che in questo caso i fornelli e la cucina sono veri. Le quattro performers (ci piace definirle così perché oltre a recitare saranno costrette “da copione” ad esprimersi anche nell’arte culinaria) cucineranno reali pietanze – ognuna con la propria estrazione geografica, dal Salento a Napoli, da Roma all’Alta Padana– mentre “accenderanno” anche un confronto sul loro rapporto coi rispettivi uomini e le rispettive più-o-meno-realizzate esistenze.

Al termine di questo racconto “dimagrante” toccherà al pubblico condividere con le attrici il cibo cucinato. Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo sono le protagoniste dello spettacolo, scritta da Giulia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo.

QUANDO

L’appuntamento è per sabato 15 febbraio alle ore 21:00 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. L’Officina dell’arte torna con un altro grande spettacolo che conquisterà il pubblico reggino.

COME VINCERE DUE BIGLIETTI GRATIS

Come da copione, CityNow e Officina dell’arte mettono in palio due biglietti per lo spettacolo. Il contest nato dalla collaborazione tra le due attività reggini ha riscosso grande successo nei precedenti appuntamenti. Non perdere tempo e prova a vincere partecipando al contest. CLICCA QUI.

Ricordiamo ai nostri lettori che in occasione di ogni spettacolo e fino alla conclusione delle rispettive rassegne targate ‘Officina dell’Arte’ (Chi non ride è fuori Moda al Teatro F.Cilea e Risate Metropolitane al Cine Teatro Metropolitano), CityNow metterà in palio due biglietti.