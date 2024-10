Reggio, l’Officina dell’Arte raddoppia gli spettacoli. Piromalli: “Il teatro è per tutti”

Doppia stagione artistica per il direttore Peppe Piromalli che con la sua Officina dell’Arte quest’anno, per i suoi affezionati abbonati e per i nuovi iscritti, propone insieme al cartellone al teatro “Cilea”, un’altra rassegna al cine-teatro “Il Metropolitano”.

Tanti big, compagnie artistiche ma soprattutto, tantissime risate per un inverno scandito dal motto “Chi non ride è fuori moda” in onore dell’attore comico Giacomo Battaglia.

CARTELLONE TEATRALE

Partiamo dal cartellone teatrale 2019-2020 che vedrà, dal prossimo 26 ottobre al 9 maggio, puri cavalli di razza varcare la soglia della massima culla dell’arte reggina. Ad aprire la quinta edizione dell’Oda, il prossimo 26 Ottobre il comico Maurizio Battista con “Perché papà lo hai fatto”, una arguta ed esilarante analisi che l’attore e conduttore televisivo compie di se stesso e del mondo che lo circonda.

Il 23 Novembre la commedia brillante “Mammamiabella” per la regia di Elena Sofia Ricci con Valentina Olla, Federico Perrotta e Sabrina Pellegrino, una girandola musicale dedicata alle mamme e ai papà che racconterà con ironia ciò che non si ha il coraggio di dire sulla sacralità della dolce attesa.

Il 14 Dicembre invece, il nuovo spettacolo “Un calabrese a Roma” dell’attore comico reggino Gennaro Calabrese , speaker di radio Kiss Kiss e conduttore di Alice TV, alle prese con provini e una mamma un po’ stressante e molto meticolosa sullo “status alimentare” del figlio.

Si continua l'8 gennaio con la commedia "A testa in giù" con Emilio Solfrizzi e Lisa Galantini, un grande gioco di attori che svelano con la tecnica del doppio linguaggio una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica mentre l'uno febbraio la pièce "Che disastro di commedia" con Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Marco Zordan, Luca Basile,Viviana Colais, Stefania Autuori, Valerio Di Benedetto.

Il 15 Febbraio la scena sarà tutta di “Belle ripiene” commedia diretta da Massimo Romeo Piparo che torna a firmare uno spettacolo di prosa tutto al femminile con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo.

Il 25 Marzo invece, sarà la volta della frizzante commedia “Casalinghi disperati” con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu, Danilo Brugia mentre ad aprile, precisamente sabato 18, saranno Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia a strappare tantissime risate con una novità della stagione “Maurizio IV – Pirandello Pulp”, un duello artistico realizzato da due grandi mattatori del teatro. La stagione al teatro “Cilea” si concluderà con nuova produzione “Amore t’ammazzo” dell’Officina dell’Arte scritta e diretta dall’attore e regista Marco Cavallaro che vedrà ancora una volta protagonisti Peppe Piromalli, Antonio Malaspina e Gennaro Calabrese.

CINE TEATRO METROPOLITANO

E come detto non finisce qui, perché al cine-teatro “Il Metropolitano” andrà in scena “Teatro Off”, sei imperdibili appuntamenti con artisti di livello pronti a far sorridere e coinvolgere il pubblico reggino. Si parte l’8 novembre (e si replica il 9) con lo spettacolo“Una serata come viene” dell’attore e regista Marco Cavallaro, una sorta di “studiata” improvvisazione con la gente comune caratterizzata da intelligenti battute; il 27 e 28 dicembre il duo Peppe Piromalli e Antonio Malaspina saranno i protagonisti di “In varietà, in varietà… vi dico” uno spettacolo caratterizzato da situazioni paradossali e grottesche nelle quali tutti possiamo riconoscere le nostre debolezze, i nostri difetti, le nostre miserie umane e riderne senza paura e giudizio, perché è questo il potere della comicità.

Il 28 e 29 febbraio 2020 sarà la volta degli attori Ramona Gargano ed Enrico Maria Falconi con la commedia “S’amavaNo”, una storia divertente, dissacrante e piena di spunti in cui tutti possiamo riconoscerci.

Il 20 e 21 Marzo invece, l’attore comico Dario Cassini con lo spettacolo “T.P.M troppe pippe mentali” racconterà l’Italia post elettorale con i vari Berlusconi, Salvini, Cinquestelle per poi passare al nuovo mestiere del padre e alle donne; il mese di aprile, precisamente il 3 e 4, la coppia d’arte Federico Perrotta e Valentina Olla ci farà sognare in “C’era una volta” e chiuderà la stagione “Teatro Off” il comico reggino Pasquale Caprì il 15 e 16 maggio con le sue esilaranti imitazioni.