Officina dell’Arte presenta la nuova stagione: “Reggini, ridete con noi”

Presentata oggi, presso Palazzo Alvaro, la nuova stagione teatrale di Officina dell’Arte. Il direttore artistico Peppe Piromalli ha scelto un titolo non casuale, colmo d’affetto nei confronti di Giacomo Battaglia.

” ‘Chi non ride è fuori moda’, il titolo è dedicato a Giacomo Battaglia, la diceva sempre Giacomo questa frase. E’ un modo per averlo sempre qui con noi, purtroppo non possiamo riportarlo qui e farlo salire sul palco.

La linea editoriale di Officina dell’Arte è sempre la stessa, farli divertire per due ore provando a fargli dimenticare tutte le beghe quotidiane, la spazzatura e le buche”, le parole di Piromalli.