Officine Balena, da Milano a Palmi: nuovo spazio e ‘canale’ creativo

“Vogliamo farci trascinare dalla musica. Vogliamo scoprire nuove realtà. Vogliamo nuotare in nuovi oceani e far riemergere dagli abissi i progetti più interessanti”.

È con questi obiettivi che Piergiorgio Idà Lojercio ha creato le Officine Balena: un progetto che ha conquistato Milano e che, presto, vedrà la luce anche nel territorio reggino, precisamente a Palmi.

Cos’è Officine Balena

Piergiorgio ha creato quest’associazione culturale in onore di due persone a lui molto vicine: i nonni Salvatore Idà e Nicola Lojercio, entrambi grandi artisti e musicisti palmesi.

Officine Balena sarà il vostro nuovo spazio coworking, uno studio grafico ed una vermoutheria. Ma anche uno shop in cui i soci venderanno le loro creazioni: camicie, fasce WAX e abbigliamento streetwear di Carmelo Marturano. E ancora, un palcoscenico per artisti di ogni genere: dai cantanti, ai cabarettisti, passando per autori di libri. Ci sarà anche un rigattiere, novità assoluta che ha destato l’interesse di non pochi cittadini! Insomma uno spazio creativo a 360° gradi.

Chi dice che “mettere insieme troppe teste” non sia conveniente non è mai stato travolto dalla voglia di fare di questo giovane reggino che, dopo aver capito come sviluppare i suoi sogni, è tornato nel suo Comune di origine.

“Perchè le Officine funzionano bene a Milano ma nessuno ha mai pensato di aprire una factory al sud, in cui l’aggregazione è una delle cose più naturali che esista? Volevo fortemente portare questo mio progetto perché i talenti non mancano, così come la voglia di fare e di rinnovarsi. Manca forse il giusto “canale”. È per questo che sono andato via, per conoscere crescere ed esplorare e tornare qui più arricchito”.

Piergiorgio è anche socio della startup COMEHOME presente a Milano, Roma, Torino e Barcellona.

“Grazie al lavoro svolto in questi anni mi sono specializzato nell’organizzazione dei concerti e vorrei dunque offrire ai reggini ed ai turisti che arrivano in Calabria qualcosa in più delle cover band che tutti conoscono. Lo Stivale è pieno di giovani che aspettano solamente l’occasione giusta per emergere. Sfatiamo il mito delle “copie” e lasciamo, invece, spazio alla musica inedita”.

Entrare a far parte di questo gruppo è semplice, basta una tessera associativa e i soci potranno usufruire dei servizi e partecipare a tutte le attività di Officine Balena.

“È proprio grazie al co-working che nascono le più inaspettate collaborazioni lavorative. I soci potranno acquistare e consumare una ristretta selezione di birre artigianale e, in orario aperitivo, faremo nostro un concetto caro alla Spagna: quello della Vermoutheria“.

Officine Balena ha importato il concetto di tessera associativa in modo che tutti possano sentirsi parte di questa famiglia allargata dove, per poter andare avanti, serve l’aiuto e la passione di tutti.

I futuri soci potranno scegliere se aderire all’iniziativa attraverso un contributo mensile (2€) o tramite quello annuo (10€), in modo da poter prendere parte ad ogni evento, workshop, presentazione o concetto organizzato in collaborazione con COMEHOME.

Quando si va in scena

L’appuntamento per il “debutto in società” delle Officine Balena di Palmi è fissato per sabato 29 agosto. Da questa data avranno inizio numerose collaborazioni, connessioni, belle sinergie con gli esercenti del territorio e non solo. Dalle 18:30 alle 23:30 Officine Balena offrirà un vermouth di benvenuto ai soci.

“Farò avanti e indietro tra Palmi e Milano – spiega l’ideatore del progetto. Lasciando in mano ad altri ragazzi del posto questa fantastica factory. Il sogno è quello di riuscire a creare, anche qui in Calabria, una realtà davvero importante”.

A fargli compagnia, in questa avventura ‘meridionale’ saranno due soci fondatori:

Carmelo Marturano (artista e grafico palmese);

Anna Carmen Sotera (Beauty artist e dress maker catanese).

COMEHOME sarà presente all’evento per girare un documentario sulla Calabria, su Palmi e sulle Officine.

Maggiori informazioni

Officine Balene si trova in viale delle Rimembranze 32, Palmi dietro piazza 1 maggio.

