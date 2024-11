Oggi il Premier Renzi a Reggio Calabria.

Fissato il programma per la visita del Presidente del Consiglio nella giornata di oggi a Reggio Calabria .Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, accompagnato dal Sottosegretario Graziano Delrio sarà in visita oggi mercoledì 14 maggio 2014 nelle città di Napoli, Reggio Calabria e Palermo.Questi i principali appuntamenti previsti a Reggio Calabria: alle ore 13.00 Il premier incontrerà il prefetto Claudio Sammartino, ed i vertici delle forze dell’ordine in Prefettura , ore 13.30 Riunione sull’Ordine e la Sicurezza Provinciale presso la sede del Palazzo del Governo con la presenza del Procuratore della Repubblica, Federico Cafiero de Raho. Alle ore 15.00 Incontro istituzionale sul tema “Fondi strutturali e sviluppo” presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. «Ripartire dalle cose positive», è il messaggio che il premier Matteo Renzi intende dare ai calabresi .