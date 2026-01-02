‘Oltremoda’… va oltre. Evento visibile anche dall’esterno del Teatro Cilea. Ecco come

Una risposta travolgente, che racconta più di ogni numero il valore dell’iniziativa. “Oltremoda” si impone come uno degli eventi simbolo di questo inizio 2026 a Reggio Calabria, capace di accendere l’interesse del pubblico ben oltre le previsioni iniziali.

La due giorni dedicata al dialogo tra cultura, moda e territorio, promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e fortemente voluta dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, ha registrato il sold out in tempi record. Il 3 gennaio, con il convegno, e il 4 gennaio, con spettacolo e sfilata, faranno registrare il tutto esaurito al Teatro Cilea, nonostante l’organizzazione abbia già reintegrato altri 100 posti per rispondere all’altissima richiesta.

“Si è andati oltre ogni aspettativa“, conferma la direttrice artistica Natalia Spanò. Le domande di partecipazione, però, non si sono fermate. Anzi, hanno continuato ad arrivare, spingendo l’organizzazione a una scelta straordinaria: ampliare ulteriormente la platea e portare “Oltremoda” anche all’esterno del teatro.

Grazie all’installazione di alcuni ledwall, chi non riuscirà ad accedere all’interno potrà seguire lo spettacolo anche da fuori, vivendo comunque l’atmosfera dell’evento. Non una semplice proiezione, ma un’esperienza condivisa, con un’interazione continua tra palco e pubblico esterno resa possibile dalla disponibilità e dal coinvolgimento diretto degli artisti.

Una decisione che comporta un impegno organizzativo rilevante, ma che testimonia la volontà di non lasciare fuori nessuno e di trasformare “Oltremoda” in un evento aperto, partecipato, capace di coinvolgere l’intera città. Un segnale chiaro: quando cultura, moda e territorio camminano insieme, Reggio Calabria risponde. E lo fa in massa.