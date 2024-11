Reggio, alla Biblioteca De Nava l’omaggio a Luigi Aliquò Lenzi

Proseguono le manifestazioni sul tema “L’Autunno in Biblioteca”, promosse dall’Associazione Culturale Anassilaos

Proseguono presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Pietro De Nava le manifestazioni sul tema “L’Autunno in Biblioteca”, promosse dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla stessa Biblioteca. Giovedì 7 novembre, alle ore 16:45, in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il Club Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano, si terrà un incontro dal titolo “Omaggio a Luigi Aliquò Lenzi”.

Luigi Aliquò Lenzi: un tributo alla figura dello storico e giornalista

Luigi Aliquò Lenzi, nato a Reggio Calabria il 29 luglio 1875 e scomparso il 18 settembre 1944, è stato uno scrittore, giornalista e bibliotecario. Tra i suoi incarichi di rilievo, ha diretto “La Gazzetta di Reggio”, ha collaborato con il “Corriere di Calabria” e la “Rivista storica calabrese”, ed è stato direttore della Biblioteca De Nava, che recentemente ha visto dedicare a lui la strada antistante.

Interventi dedicati alla memoria di Luigi Aliquò Lenzi

A tracciare la biografia di Luigi Aliquò Lenzi sarà il Dott. Francesco Arillotta, storico e Presidente dell’Associazione Amici del Museo Archeologico di Reggio Calabria. Interverranno anche la Dott.ssa Daniela Neri, responsabile della Biblioteca Pietro De Nava; il Dott. Domenico Cappellano, Console del Club Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano; e il Dott. Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Anassilaos.

Luigi Aliquò Lenzi è stato un giornalista libero e impegnato, sostenitore di un giornalismo a servizio della comunità e del territorio, e si è sempre tenuto distante da compromessi politici, in particolare con il regime fascista. Fu anche un meridionalista che aspirava al riscatto morale del Sud Italia, e nella sua opera “Scrittori calabresi” raccolse le memorie di numerosi illustri concittadini, dimostrando un profondo amore per la Calabria e per il territorio reggino.