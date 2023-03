Omicidio Santa Caterina, chi ha ucciso Grudniewski? Indagini a tutto campo

Tante ancora sono le domande a cui dover trovare una risposta.

Proseguono le indagini per l’omicidio di Przemyslaw Krzysztof Grudniewski, detto Christian, l’uomo di 47 anni, di nazionalità polacca, trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione di via Italia, nel quartiere di Santa Caterina a Reggio Calabria.

Christian era il titolare dell’autolavaggio ‘Paradiso‘ che gestiva, nel quartiere nord della città, insieme ad alcuni suoi connazionali.

E’ stato soffocato nella notte. Su questo non sembrano esserci dubbi anche se la conferma arriverà dopo l’esame della autopsia disposta dagli inquirenti. Nel frattempo i due pubblici Ministeri Walter Ignazitto e Giulia Scavello seguono ogni possibile pista, anche se la matrice mafiosa sembrerebbe esclusa.

Chi è l’uomo che ha ucciso con tanta ferocia un disabile, molto conosciuto nella zona di Santa Caterina?

Era un conoscente o si è trattato di una rapina finita male? Secondo quanto raccolto la persona che ha ucciso Christian si sarebbe introdotta dal piano superiore dell’abitazione dopo un primo tentativo di apertura della porta finestra nel piano rialzato.

Gli investigatori hanno già raccolto nella giornata di ieri gran parte delle informazioni utili alla ricostruzione del caso. Non solo con l’acquisizione dei dati prelevati dai cellulari ma anche attraverso le parole dei conoscenti, dei collaboratori dell’autolavaggio e dei vicini di casa.

Sono state inoltre acquisite le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza della zona e sono stati effettuati nella giornata di ieri e di oggi numerosi interrogatori.

Di certo il passato di Christian non era così immacolato, visti i suoi precedenti penali per spaccio di droga. Probabile dunque che dietro l’omicidio ci sia anche qualche episodio legato a quella attività illecita.

Intanto in attesa di conoscere la verità, il quartiere di Santa Caterina, è ancora sotto choc per la terribile notizia di ieri. Un uomo disabile che gestiva una piccola attività del quartiere è stato trovato morto, in pieno giorno, disteso sul pavimento di casa.

A ricordarlo, adesso, quel suo scooter rosso per disabili, parcheggiato sulla strada principale di Santa Caterina, davanti all’autolavaggio ‘Paradiso‘.