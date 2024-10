La OmiFer Palmi cade ad Aversa: vittoria netta dei padroni di casa

Sala segna 14 punti, ma non basta per evitare la sconfitta.

Cade la OmiFer Palmi che al Palajacazzi di Aversa subisce un pesante 3 a 0 dai padroni di casa della Evolution Green. Una gara iniziata male sin dalle prime battute, che gli uomini di coach Andrea Radici, nonostante gli sforzi messi in campo, non sono riusciti a raddrizzare.

Una sconfitta dura, la seconda consecutiva dopo quella dello storico esordio casalingo contro la Cosedil Aci Castello di sette giorni fa, con la differenza che nella serata di ieri in terra campana è venuta a mancare anche la prestazione. Eloquenti i parziali che hanno scandito la gara: 25/20, 25/17 e 25/18. Un dato sul quale lo staff tecnico si metterà subito all’opera per analizzarlo e per correggere quanto non ha funzionato nel corso della gara.

Gara dominata da Aversa

Nonostante gli sforzi messi in campo dalla OmiFer Palmi, Aversa ha imposto il suo gioco, aggiudicandosi con merito tutta la posta in palio. Una partita complicata per la formazione calabrese, che non è riuscita a trovare il ritmo giusto per contrastare l’intensità degli avversari.

Il primo set regala equilibrio nelle prime battute, ma è solo un’illusione: la OmiFer Palmi conduce fino al 6/8, poi i padroni di casa, spinti dal calore del pubblico amico, prendono il vantaggio (16/14) e lo conservano sino al 25/20 finale.

Nel secondo parziale, ci si aspetta la reazione di Gitto e compagni, ma Aversa è in gran giornata e non lascia spazi a possibili recuperi: i campani partono forte (8/5), scavano un margine di sicurezza nel corso del set (16/8) e chiudono il parziale sul 25/17.

Il terzo set segue la stessa linea del precedente (8/5, 16/10, 21/14) e fa da preludio al 25/18 che chiude definitivamente i giochi.

Prossimo appuntamento per riscattarsi

Per la OmiFer Palmi non bastano i 14 punti di Lorenzo Sala, unico in doppia cifra per i calabresi, per raccogliere punti pesanti per smuovere la classifica. La testa è già al prossimo impegno, con la volontà di lavorare sugli aspetti da migliorare e ripartire con energia per riscattare questo passo falso.

Prossimo appuntamento: domenica prossima al “PalaSurace” di Palmi, alle ore 18.00, per la partita con il Tinet Prata di Pordenone.

Tabellino:

Evolution Green Aversa – OmiFer Palmi: 3 – 0 (25/20, 25/17, 25/18)

Aversa: Franosi ne, Arasomwan 10, Canuto 7, Lyutskanov 12, Rossini (L1), Motzo 14, Frumuselu 9, Garnica 2, Ambrose ne, Minelli, Mentasti, Di Meo ne, Agaouzol (L2) ne. All. Tomasello

Palmi: Mariani, Ioveno ne, Gitto 3, Donati (L2), Sperotto 2, Corrado 4, Prosperi (L1), Sala 14, Concolino, Carbone 1, Lawrence 9, Guastamacchia 2, Benavidez 5. All. Radici

Arbitri: Stefano Chiriatti e Rosario Vecchione