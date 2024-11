Al PalaSurace il testacoda tra la OmiFer Palmi e la Consar Ravenna.

Davide contro Golia. Una sfida tanto proibitiva quanto stimolante quella in programma nel pomeriggio di domenica 3 novembre alle ore 16 al PalaSurace di Palmi, tra la capolista del campionato di serie A2, la Consar Ravenna, e la OmiFer Palmi, attualmente in coda alla graduatoria. Una sfida sulla carta senza storia, ma che capitan Carmelo Gitto e compagni proveranno a ribaltare anche grazie all’indispensabile supporto del pubblico di casa:

“Ravenna è sicuramente una squadra difficile da affrontare in questo momento. Non a caso sono primi in classifica, esprimendo un bel gioco, al contrario nostro che ancora non riusciamo ad avere la necessaria tranquillità. Ci manca – aggiunge ancora il capitano giallo-blu – la capacità di esprimere un gioco continuo in tutti i frangenti e in tutte le situazioni dei match che andiamo ad affrontare. Stiamo cercando di migliorare, consapevoli di essere in un periodo di difficoltà. Quello che è certo – conclude Gitto alla vigilia della gara – è che daremo il massimo per provare a ritrovare alcune nostre certezze, mettere in difficoltà i nostri avversari e provare così a sfruttare anche il fattore campo. Non sarà facile sicuramente, ma metteremo in campo tutto“.