‘Onda Calabria’ scala in MTB il Parco dell’Aspromonte

Il programma prevede il raduno presso l’Hotel Excelsior in piazza Mangeruca

Domenica 13 Ottobre 2024, si svolgerà a Gambarie d’Aspromonte l’8^ Tappa di Onda Calabra denominata “Le Vie della Natura e Storia”, manifestazione organizzata dall’ASD Cicloturistica 2001, patrocinata dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte e dall’Ente Parco dell’Aspromonte. Il programma prevede il raduno presso l’Hotel Excelsior in piazza Mangeruca, dalle ore 08.15 alle ore 08.55 per le operazioni d’iscrizione.

La partenza sarà data alle 09.00, per immergersi nel verde del Parco sfiorando il Laghetto Rumia, percorrendo il sentiero di Acqua della Face, Materasselli bivio Canovai, Rendentore, Sentiero Tabaccari – Renazzi, Ponte dell’Albara – Visita al Mausoleo di Garibaldi e rientro dal Sentiero Calabria 122 che ci condurrà nuovamente al Laghetto Rumia e rientro a piazza Mangeruca Gambarie.

Le iscrizioni sono aperte ai partecipanti in possesso di Mtb, E-Bike, Gravel, Ciclocross, sino a Venerdì 11 Ottobre 2024, sottoscrivendo on-line dal sito www.cicloturistica2001 o gruppo Facebook per ulteriori informazioni rivolgersi al 3452687013. Vi aspettiamo numerosi.