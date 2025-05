Elezioni comunali a Melito, definitiva l’esclusione di Patrizia Crea: anche il Consiglio di Stato rigetta il ricorso

Il gruppo "L'Onda del Riscatto" si congeda dalla comunità melitese, ringraziando i concittadini per il sostegno ricevuto. In campo rimane solo Tito Anastasi

Nulla da fare per Patrizia Crea e la sua lista, scesa in campo per le elezioni comunali a Melito di Porto Salvo. Anche il Consiglio di Stato infatti ha rigettato il ricorso, sancendo così la definitiva esclusione dalle urne. In campo rimane così il solo Tito Anastasi, con il quorum quale unico ostacolo verso l’elezione a sindaco.

Di seguito il post sui social di Patrizia Crea con il quale si congeda, scusandosi, con la comunità melitese.

“Con grande rammarico vi informiamo che il Consiglio di Stato ha rigettato il nostro ricorso per la riammissione della lista elettorale “L’Onda del Riscatto”, confermando l’esclusione già decisa in precedenza. Si è trattato di una decisione che ha dato prevalenza agli aspetti formali rispetto alla volontà democratica e alla sostanza dei fatti. Accettiamo il giudizio con la serietà di cui ci siamo vestiti in tutta la nostra vita e ancor di più in questi difficili giorni.

Si, difficili… molto! Una comunità si distingue anche in questi momenti: a parte qualche stupida chiacchiera fatta dai “soliti noti”, che avremmo preferito non sentire, abbiamo goduto dell’affetto, dell’apprezzamento e della spinta motivazionale di ogni concittadino ed anche per questo abbiamo lottato fino alla fine, in tutte le aule possibili”.

“Abbiamo sempre agito con correttezza, trasparenza e nel rispetto delle regole, e continueremo a farlo, anche al di fuori di questa tornata elettorale, anche perché non sapremmo comportarci diversamente.

Intendiamo augurare un in bocca al lupo ai candidati della lista “Melito Bene Comune”. Ma soprattutto, oggi, sentiamo di scusarci e di ringraziare la comunità melitese, di augurare a Lei un “buon vento” con un grande arrivederci”, conclude Patrizia Crea.