Elezioni comunali a Melito, rigettato il ricorso della candidata a sindaco Patrizia Crea

A Melito Porto Salvo la competizione elettorale rischia di fermarsi prima ancora delle urne. La lista “L’Onda del Riscatto – Crea Sindaco” guidata da Patrizia Crea infatti ha visto rigettato il ricorso presentato al Tar dopo l’esclusione da parte della Commissione elettorale.

Evidentemente, per il Tribunale amministrativo non sono state sufficienti le motivazioni esposte dalla candidata a sindaco, assistita dall’avv. Morcavallo.

In un comunicato ufficiale dei giorni scorsi, la lista in attesa della decisione del Tar esprimeva “profondo dissenso verso una decisione ingiusta e contraria ai principi fondamentali della rappresentanza democratica. Melito merita di poter scegliere. E noi continueremo a batterci affinché questo diritto venga rispettato”, avevano affermato.

Come già emerso nei giorni scorsi, Patrizia Crea dopo la decisione negativa del Tar farà ricorso al Consiglio di Stato, sperando di far valere le proprie ragioni. In caso contrario, Tito Anastasi rimarrà l’unico candidato a sindaco a Melito Porto Salvo.